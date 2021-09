Natalie Vértiz tras bromas de ‘Choca’ sobre la maternidad: “El papá debe dar el apoyo”

Natalie Vértiz retornó a las pantallas de televisión luego de un mes de haber dado a luz a su segundo hijo Leo. La presentadora de Estás en todas aprovechó una de las bromas de su compañero ‘Choca’ Mandros para hablar acerca de la paternidad y cómo se apoya en su esposo Yaco Eskenazi para criar a sus dos hijos.

Todo inició cuando la Miss Perú 2011 confesó que le encanta la pareja conformada por los ‘guerreros’ Angie Arizaga y Jota Benz, quienes protagonizaron la divertida secuencia Cuánto sabes sobre tu mejor amigo.

“Jota la conoce muy bien a Angie, sabe que le gusta que la engrían ¿A qué mujer no le gusta que la engrían ‘Choquita’?”, comentó Natalie. A lo que su amigo respondió entre risas: “Sí, Yaco ya me ha contado”.

Natalie Vértiz aprovechó la oportunidad de aclarar que la responsabilidad del hogar y la crianza de los hijos debe ser compartida, tal como ella lo hace con su pareja Yaco Eskenazi.

“Eso no se llama engreír, se llama ‘coparenting’ (coparentalidad en español), eso se llama que la paternidad es de dos, no es solo de la mamá. Es la paternidad en conjunto. No se trata de que la mamá tiene la leche y por eso la mamá se queda todo el día”, afirmó. “Eso significa que el papá debe dar el apoyo moral todos los días”, continuó la modelo.

