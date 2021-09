Natalie Vértiz reapareció en Estás en todas tras dar a luz a su segundo hijo: Los extrañé

Finalmente ‘Choca’ Mandros volvió a contar con la compañía de Natalie Vértiz en la conducción de Estás en todas. La ex reina de belleza reapareció este sábado 4 de setiembre en el espacio de América TV.

Como se recuerda, la modelo se ausentó un mes de su trabajo tras dar a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con Yaco Eskenazi. Ella decidió tomar licencia de maternidad para dedicarse completamente a su bebé.

A su retorno a la conducción de Estás en todas, Natalie Vértiz se mostró muy feliz, ya que confesó haber extrañado el set de televisión.

“ Muy buenos días, los he extrañado. Oye, ‘Choquita’, tengo que contarte todos los detalles, todas las amanecidas, este mes ha sido bastante difícil . Mi bebé Leo ya llegó, está ahora con su hermano (mayor), le mando un beso”, empezó la presentadora.

Ante esto, ‘Choca’ Mandros quedó admirado con la figura de Natalie Vértiz, ya que, según él, no parecía que su colega haya dado a luz.

“Amiga por ahí no ha pasado nada, ¿Qué pasó?. Estás igual. Yo creo que el que va a dar a luz soy yo”, bromeó el conductor.

La modelo tomó con humor los comentarios de ‘Choca’ y le aseguró que le dará su secreto. Además, aprovechó para comentar que ha tenido un mes muy intenso por la llegada de su segundo hijo.

“Yo te voy a dar los verdaderos tips. Mira, me siento cansada, pero la verdad es que estoy feliz, ha sido un mes de locura total, de amor absoluto, de verdad que el cansancio pasa a un segundo plano . Los estaba viendo todos los sábados y no puedo creer que ya pasó un mes con la llegada de Leo y mi hijo lindo hermoso como hermano mayor”, dijo en Estás en todas.

Asimismo, Natalie Vértiz reveló que es el primer día que se separa de su bebé. “ Hoy es el primer día que me separo de mi hijo , no quiero preguntar cómo está porque me pongo ansiosa”, concluyó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.