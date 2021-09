Magaly Medina lamenta distanciamiento con Rodrigo González: “Una pena”

Magaly Medina y Rodrigo González son dos de los conductores más polémicos que tiene la farándula local. A pesar de que ambos empezaron en diferentes épocas en el mundo del entretenimiento, forjaron una fuerte amistad, la cual se fue desgastando con el tiempo.

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de Magaly TV, la firme confirmó que ya no es amiga de la figura de Willax TV.

La revelación de Magaly Medina se dio cuando sus seguidores le empezaron a preguntar si sigue frecuentando a Rodrigo González.

“Ya perdí memoria. No sé si seguimos siendo amigos, creo que amigos, amigos, son lo que están siempre cerca de mí . Con él hablábamos hace algunos meses atrás por chat, pero no nos veíamos. Creo que yo no sé mucho de lo que pase en su vida, y él no sabe de lo que pasa en mi vida hace muchísimos años”, empezó.

Asimismo, Magaly Medina lamentó que ya no sea una amiga cercana de Rodrigo González, pero reconoció que a veces las amistades terminan para continuar sus propios caminos.

“Una pena ¿no? Pero a veces las cosas son así. Los amigos crecen, es como las parejas, si uno crece más que otro o si tienen metas diferentes, los caminos se abren , se dejan de ver y no es por falta de cariño, sino porque así es la vida”, añadió.

Anteriormente, Rodrigo González y Magaly Medina ya se habían distanciado varios meses, pero después retomaron el lazo.

