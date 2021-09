La voz senior: Eva Ayllón y participante de Tarapoto cantan a dúo vals “Chabuca limeña”

El sábado 4 de setiembre, Reiser Vásquez llegó desde su natal Tarapoto al escenario de La voz senior para deleitar a los coaches con su interpretación del vals “Chabuca limeña”, tema que el compositor español Manuel Alejandro le dedicó a la cantante criolla Chabuca Granda.

Cuatro de los cinco entrenadores voltearon a escuchar su voz. La única que no lo hizo fue Eva Ayllón, quien se justificó señalando que contaba con una voz muy parecida en su equipo.

“Estoy avergonzada por no haber volteado ”, confesó la intérprete de “Esta es mi tierra”. “Pero de todas maneras no te me vas a escapar, mis ojos te van a buscar”, advirtió.

Tras esto, Reiser Vásquez debió elegir qué equipo le gustaría integrar y recordó cómo sus hijos le insistían que participe en un concurso de canto.

“He cumplido un sueño grande. (…) Hijos míos, esto es por ustedes, me voy con el señor Tony Succar”, expresó, para luego entonar los versos de “Chabuca limeña”.

Al escucharlo, Eva Ayllón no dudó en salir de su silla, pedir un micrófono y dirigirse al escenario para cantar a dúo el emblemático vals criollo, mientras Tony Succar corría por detrás buscando los palillos firmados por él para obsequiar al participante.

Además, al tener al frente a Reiser Vásquez, a la intérprete criolla se le escapó comentar: “¡Que guapo eres!”, para luego continuar cantando.

