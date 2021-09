La voz senior: Daniela Darcourt canta a sus detractores “Chismosa” y no teme a las críticas

En la más reciente edición de La voz senior, Daniela Darcourt, como es costumbre en ella, se emocionó con la conocida canción “Chismosa” y, pese a no voltear su silla por el participante Javier Costilla, no evitó interpretar el éxito musical de Los Campesinos de Bambamarca.

“¡ Cara**! Por qué te metes en mi vida si no te debo ”, empezó entonando la salsera. A los pocos segundos, Daniela Darcourt aprovechó para dedicar el tema a todos sus detractores, quienes la critican desde La voz Perú por cantar a cada momento e interrumpir a los participantes.

Esto ocasionó que los otros entrenadores de La voz senior, Eva Ayllón, Tony Succar y el dúo Pimpinela, estallaran en risas con las ocurrencias de su compañera.

“Esta es la parte divertida de nosotros, la gente tendría que estar aquí con nosotros, pero lamentablemente con la pandemia no se puede porque es más, lo confirmo, todos estarían así (riéndose)”, dijo Daniela Darcourt.

Asimismo, la coach de La voz senior aseguró que no le importan las críticas que le hacen sus detractores en redes sociales.

“ Nosotros la pasamos súper bien, no importa que me hagan bullying, me digan lo que quieran, que si canto. ¿Qué hago? Me sé todas las canciones ”, dijo Daniela Darcourt.

La voz senior: Daniela Darcourt y Eva Ayllón en tenso momento

Luego que Daniela Darcourt se quedara con el participante Pedro Orozco García, Eva Ayllón alzó su voz de protesta porque la salsera volteó su silla con mucha rapidez sin antes escuchar detenidamente al concursante.

La cantante criolla dijo que prefiere analizar la voz de los que vienen a las audiciones a ciegas, mientras que Darcourt decide apostar por quien la impacta.

