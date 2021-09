La Uchulú revela que sufrió violencia física y psicológica por parte de su expareja

Esaú Reategui, más conocido como La Uchulú, le contó a la Chola Chabuca que tuvo una difícil relación cuando tenía 18 años y que llegó superar ese momento creando contenido para sus plataformas.

En la reciente edición del programa sabatino, el conductor le recordó al cómico el primer video que se viralizó en su cuenta de TikTok. Después de ello, Ernesto Pimentel le preguntó por su vida antes de estar en el mundo de la televisión y pidió que le hable a su “yo” del pasado.

“He pasado por muchas cosas, tenía ganas de desaparecer de este mundo e irme por otra parte. Es muy difícil recordar todos esos momentos porque no me sentía bien”, reveló al inicio.

Añadió que su expareja la violentó física y psicológicamente. “He pasado por un momento difícil, tuve una relación tormentosa a los 18 años. Estuve con una persona que me insultaba, me agredió fisicamente, me hacía sentir menos, mi autoestima bajó totalmente”, señaló la tiktoker.

La Uchulú se dirigió a sus seguidores, quienes ahora están atravesando por esa misma situación. “Hay maneras de que salgan de eso, porque hay otras cosas que pueden hacer. Por ejemplo, a mí me gusta hacer videos. Yo busqué en eso poder agarrarme para salir de la tristeza y depresión”, concluyó.

Canales de ayuda

El Minsa implementó la línea 113, opción 5, para brindar orientación en salud mental de manera gratuita. Asimismo, puedes comunicarte al 0800 00194 de Unicef, un canal de ayuda denominado Aligerando mochilas.

También está el Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud – Infosalud (0800-10828) del Minsa.

