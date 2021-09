Gian Piero Díaz llama la atención a Alejandra Baigorria por llorar: “No hay engreimientos”

Alejandra Baigorria y Gian Piero Díaz protagonizaron un tenso momento durante la emisión en vivo de Esto es guerra, este viernes 10 de agosto. El presentador de televisión tuvo duros comentarios para la empresaria, quien lloró de frustración al reclamar que su equipo no la apoya.

“Es que yo no me pongo así por una discusión, yo me pongo así porque soy una persona sensible, real y yo ayudo a todos, soy compañera, yo ayudo a todos y no soy individualista, cosa que estoy viendo en el equipo y eso a mí me duele, que todo yo, yo... No todos, pero la mayoría sí”, dijo Alejandra Baigorria entre lágrimas.

Gian Piero Díaz decidió poner paños fríos a la situación y le recordó a la ‘guerrera’ que el enfrentamiento con los mexicanos está muy cerca y no puede generar “desunión” en su equipo.

“Así como yo a Alejandra la defiendo y la he defendido un millón de veces, hoy no le puedo dar la razón, porque hoy lo que pasó fue que le explicaron cómo lo tenía que hacer (el juego) y ella insistía en hacerlo como ella quería”, inició el conductor.

“Entonces si uno no sabe cómo hacer las cosas, hay alguien que sabe más que tú. Hay que empezar a dejar de lado el ego, porque el ego nos va costar la vida en México. Hoy dejamos de lado el ego, dejamos de lado los sentimientos y nos ponemos todos a pensar como equipo, de hoy en adelante se acabó, no hay engreimientos”, finalizó.

Por su parte, Johanna San Miguel se mostró de acuerdo con su compañero y resaltó que este tipo de situaciones “no puede pasar” en medio del enfrentamiento con los Guerreros México. “¡Nervios de acero hay que tener!”, expresó.

