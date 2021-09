Fernando Armas se pronunció tras asistir al Perú-Uruguay: “Fue una sensación increíble”

El último jueves 2 de septiembre, la selección peruana volvió a jugar las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Nacional y con la presencia de público. En total fueron más de 8 000 mil afortunados que pudieron presenciar el empate del equipo de Ricardo Gareca ante el siempre complicado equipo charrúa.

Fernando Armas fue uno de los que asistió al coloso de José Díaz para ver en vivo el enfrentamiento deportivo. El humorista se pronunció sobre su experiencia alentando a la Bicolor y se mostró muy emocionado por volver a un estadio luego de varios meses.

“La pandemia lleva un año y medio, pero ya llevaba cerca de dos años de no ir al estadio. No sabes la emoción que me dio volver a las tribunas y ver el fútbol en vivo. Fue una sensación increíble”, expresó para Trome.

De igual manera, el exintegrante de Los chistosos felicitó el operativo sanitario que se llevó a cabo en el primer escenario deportivo del país. Armas aseguró que los protocolos se cumplieron a cabalidad y que la organización estuvo a la altura.

Fernando Armas compartió su experiencia en un estadio luego de varios meses. Foto: Twitter

“Otra cosa que me gustó es que se respetó todos los protocolos de bioseguridad, la gente se cuidó a gran altura, no se cometieron ningún tipo de excesos, hubo mucha vigilancia y orden”, añadió.

Para finalizar, Fernando Armas aseguró que la selección peruana le ganará a Venezuela. “Ganamos 2 a 0 a Venezuela o sino 3 a 1”, sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.