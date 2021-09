Federico Salazar celebró su cumpleaños número 61: “Me siento muy bien”

Federico Salazar, el reconocido periodista de América TV, quien lleva más de 10 años en la conducción del noticiero Ámerica noticias, cumplió 61 años y comentó que lo mejor que hizo en su onomástico fue celebrar junto a su familia.

Como se sabe, el conductor atravesó por un difícil momento al contagiarse de la COVID-19 hace algunos meses. Asimismo, se reincorporó al programa, el 23 de junio y a su regresó Veronica Linares le dio una cálida bienvenida.

El presentador resaltó que lo más especial que hizo en su día fue estar acompañado de sus seres queridos y pasar un momento tranquilo junto a ellos, ya que no se pueden realizar otro tipo de eventos debido a la pandemia.

“ Cumplo 61 años y me siento muy bien. En estas épocas no se puede hacer nada grande para celebrar, así que voy a almorzar en familia que es lo que más me gusta ”, dijo en el programa de noticias.

Asimismo, Federico, también comentó que sus compañeras de trabajo lo saludaron antes de iniciar la programación del espació periodístico: “Sí, me sentí muy acogido y en familia. El cariño es auténtico, algo que nace y es espontáneo, estoy sumamente agradecido. Verónica desde que empezó el programa me saludó y Rebeca me hizo un baile”, expresó a Trome.

