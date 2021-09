Vasco Madueño se pronuncia sobre rechazo a apellido de Guillermo Dávila

El joven artista Vasco Madueño utilizó su red social Instagram para dar a conocer el porqué de su rechazo al no haber aceptado tomar el apellido de su padre, el baladista Guillermo Dávila, quien lo había estado esperando en la Reniec para concretar los trámites correspondientes.

“Solo escribo estas líneas para hacerles saber el motivo de mi decisión de no aceptar el reconocimiento legal de Guillermo Dávila. Mi intención no es entrar en detalles, ni el de enturbiar la imagen de nadie, solo terminar de manera rotunda esta situación que debió manejarse de manera muy privada”, expresó Madueño.

El hijo biológico de Guillermo Dávila, de 20 años, no quería hacer el asunto más público de lo que ya era. No obstante, señaló que fue la mejor decisión.

Vasco Madueño contó que le pidió a su padre un poco de paciencia. “En todo caso, aclarando este tema, solo cabe exponer que después de haber conocido a Guillermo, ya que conocerlo ha sido en todo momento lo que yo deseaba y ver que la presión legal se encaminaba hacia el reconocimiento de alguien que todavía no me ha dado motivos para poder proyectarme con orgullo de llevar su apellido, es que le escribí en la noche del día anterior enviando por WhatsApp que no estaba preparado para ir a la Reniec, escrito que leyó ”, detalló.

Finalmente, Vasco Madueño expresó su orgullo tanto por su ascendencia venezolana como peruana.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.