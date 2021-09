Thalía impactada al mostrar cómo quedó su casa inundada tras paso de huracán Ida

La cantante mexicana Thalía fue una de las personas afectadas por el paso del huracán Ida en New York. La famosa artista mostró cómo quedó su casa tras las lluvias torrenciales que dejó el fenómeno atmosférico.

A través de Instagram, la intérprete de “Qué será de ti” reaccionó con gritos al ver que el piso de su set de grabación, que usa para registrar sus populares videos de las redes sociales, empezaba a cubrirse de agua.

“¡Mi casa se está inundando!”, exclamó la cantante al mostrar cómo poco a poco la alfombra de su residencia se humedecía. Luego, notó que tenía múltiples cables conectados a la electricidad. “No, por favor, la electricidad, las luces, todo… Es la fuente de la juventud”, dijo.

La intérprete ironizó al comparar la inundación con el accidente del Titanic. “Aquí se va a aparecer Leonardo DiCaprio”, expresó irónicamente.

“Les juro que me da risa, me da risa de ‘fucking’ angustia”, agregó la también influencer. Pese a la complicada situación que vivió por su casa inundada, Thalía recurrió al sentido del humor y decidió mantener la calma ante sus seguidores.

“Ya me vine un poco relajar, estoy está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo... Mejor me río por no llorar, cariños”, señaló la mexicana.

