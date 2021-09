Stephanie Valenzuela responde a periodista que minimizó su denuncia por intento de feminicidio

Stephanie Valenzuela reapareció luego que el conductor Luis Borrego, del programa Suelta la sopa, minimizara su denuncia de agresión contra Eleazar Gómez en noviembre del 2021.

La cantante, quien radica en México, conversó con Magaly Medina el jueves 2 de setiembre para hablar sobre el tema. En el enlace, se presentó las declaraciones del periodista de Telemundo.

En el video, el comunicador mexicano salió en respaldo del acusado y puso en tela de juicio que ella haya sido víctima de agresión. ”Hay mujeres que aprovechan eso para sonar en medios gracias a situaciones que si se dieron o no, ellos lo saben, pero simplemente es por sonar o tener sus 5 minutos de fama”, dijo el extranjero.

En efecto, la joven manifestó su indignación contra el personaje de televisión. “A Luis (Borrego) lo tengo entre ceja y ceja. Le respondí en una porque esta no es la primera vez, ya son varias veces que habla est****”, expresó Stephanie.

“Qué criterio puede tener esa persona que cree que yo me voy a inventar y que voy a contratar a cuatro modelos para que se hagan novias de él (por Eleazar Gómez) y también lo denuncien. (...) Creo que me dijo ‘tú tampoco eres víctima’. Yo ante un juzgado he sido declarada víctima de violencia familiar”, añadió Valenzuela.

Video completo de la entrevista:

Tephi Valenzuela fue eliminada de La casa de los famosos

Stephanie Valenzuela fue la primera eliminada del reality La casa de los famosos, programa de televisión mexicano donde varias personas conviven en un lugar.

“Gracias millones de veces por su apoyo. Sabemos que no se podía votar desde otro país que no fuera Estados Unidos, pero se que hicieron todo lo posible, aunque la mayoría de ustedes no está en ese país”, dijo la modelo a sus fans en Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.