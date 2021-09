En un enlace en vivo con el programa Mujeres al mando, la modelo Sheyla Rojas reveló detalles de una posible boda con su actual pareja sentimental, ‘Sir Winston’, y aprovechó para hablar de su expareja Pedro Moral .

Luego de que una de las conductoras de dicho programa le consultaran si invitaría a su expareja a su boda, la popular Shey Shey respondió: “No hay una relación amical, lo que tuvimos terminó, ya es un tema pasado, enterrado en mi vida. Por supuesto no está bienvenido de vuelta”, dijo inicialmente la modelo”.

Asimismo, mencionó que le afectó mucho cuando Moral le hizo fama de ‘materialista’, al decir que ella no quiso casarse con él porque no tenía dinero.

“En el momento me chocó porque yo trabajé toda mi vida. Entonces, a una mujer que trabaja, en ese momento a mi me dio en el ego, me dijo interesada, mantenida. Me hizo esa fama y todos los pretendientes que se podían aparecer, ya tenían más cuidado y estaban atentos porque pensaban que yo era así ”, expresó incómoda.

Sheyla nunca se enamoró de Pedro Moral

La modelo también agregó que nunca se enamoró completamente del empresario, pues de ser así, no hubiera desistido de su matrimonio.

“Yo creo que enamorada enamorada no estaba, porque sino hubiera decidido casarme. Al principio es una ilusión, luego cuando llegas a convivir, es cuando llegas a conocer a la persona, es donde yo ahí me di cuenta que ni a balas me casaba. No era lo que yo quería para mi vida”, concretó.

