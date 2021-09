Sheyla Rojas habla de Luis Advíncula: “Hemos tenido una amistad muy bonita”

La ex chica reality Sheyla Rojas hizo un enlace en vivo desde México para el programa Mujeres al mando, en el que habló sobre diferentes personajes como los jugadores Luis Advíncula y Anderson Santa María.

Todo empezó cuando la modelo participó de una dinámica que consistía en responder quién impediría su posible boda con su pareja Sir Winston. En un momento, el programa colocó las fotos de ambos deportistas peruanos.

Sheyla Rojas quedó sorprendida y por primera vez reveló que mantuvo una relación amical con Luis Advíncula. “Yo creo que con Santa María no pasa nada. Pero con Advíncula, hemos tenido una amistad muy bonita y creo que él estaría feliz de que yo me case. No creo que ninguno impediría mi matrimonio”, respondió la exconductora de televisión.

Recordemos que en 2020, Sheyla Rojas y Luis Advíncula fueron vinculados sentimentalmente luego de que se difunda una imagen en la que aparecen juntos. Sin embargo, ella descartó haber sido pareja del futbolista.

También, comentó que ya no mantiene ningún vínculo con el empresario Pedro Moral, con quien se comprometió en 2019. “Con Pedro Moral no hay una relación amical, ni nada, estuvimos en su momento sí, terminó, pero ya es un tema recontra pasado y enterrado en mi vida, por supuesto no está bienvenido de vuelta”, mencionó Sheyla Rojas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.