Ruth Karina asustada por la furia del huracán Ida: “Ha sido terrible, pensé lo peor”

Ruth Karina contó los terribles momentos que vivió en Nueva Jersey, Estados Unidos, ciudad donde reside y que ha sentido el paso del huracán Ida.

El ciclón ha causado destrozos y muertes en la región y los consulados de Perú en dicho país han tomado alerta para ayudar a los peruanos que radican allí.

En declaraciones a un medio local, la intérprete de “Ven a bailar” relató esta experiencia y reveló que no tiene comparación con los fenómenos similares que son recurrentes en la selva.

“ Esto ha sido demasiado terrible, la verdad que todos nos asustamos mucho y hasta pensamos en lo peor”, expresó la artista nacional.

“La casa de mi amiga Eva, donde estuve hospedada hace unos días, sufrió serios daños materiales. Ahora estoy en otra vivienda, donde vivimos todo esto”, agregó a El Popular.

Ruth Karina contó que su familia y amigos se comunicaron con ella tras ver las noticias. “Me llamaron preocupados, por las noticias, hasta mi padre que es un anciano de 82 años me llamó angustiado. Felizmente que todo se normalizó y ayer el sol brilló más que nunca. Espero no se repita al menos el tiempo que esté acá”, acotó.

La cantante peruana no fue la única que vivió en carne propia este fenómeno. Leonard Léon usó sus redes sociales para relatar su experiencia mientras está de gira musical.

“Qué fuerte tormenta en New Jersey, llegué remando a casa, pensé que se caía el mundo. Felizmente no me pasó nada”, compartió en Instagram.

