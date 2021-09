Reinas del show: Santi Lesmes revela que Gisela Valcárcel no lo ha llamado para el reality

Santi Lesmes se ha destacado por ser uno de los jurados de confianza de Gisela Valcárcel para Reinas del show. Sin embargo, y a puertas del inicio de la segunda temporada, el destino del presentador está en vilo, ya que hasta el momento no ha sido convocado.

El conocido español apareció en América hoy para contar que siente una gran inquietud sobre su futuro en el reality de baile. Lesmes reveló que no ha recibido el llamado de su jefa para que se reincorpore este sábado 4 de setiembre al programa.

“No me han escrito esta semana y mucha gente me ha preguntado si sigo en Reinas del show. Hasta el día de hoy no me ha llamado para renovar en la siguiente temporada ”, dijo Santi Lesmes, causando sorpresa entre los conductores.

Ante esto, Melissa Paredes le dijo que no se haga “la vistima”, mientras que Janet Barboza aseguró que Gisela Valcárcel le comentó que haría una renovación de jurados para la segunda temporada de Reinas del show .

Santi Lesmes se puso serio tras las declaraciones de Barboza y aseguró que él hizo un buen trabajo en el tiempo que trabajó con la mamá de Ethel Pozo.

“No sé si me vaya a matar el productor, pero lo voy a decir. No sé si voy a estar mañana, pero he cumplido con mi trabajo ”, indicó.

Asimismo, Santi Lesmes comentó que durante su viaje a España se vio con varios amigos y uno de ellos firmó contrato para participar en Reinas del show. Antonio Pavón, Brugo Agostini y Sheyla Rojas se encuentran actualmente en el país europeo.

