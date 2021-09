Rebeca Escribens indignada por agresión en EEG: “Somos grandes para poder controlarnos”

Rebeca Escribens expresó su molestia por la pelea que protagonizaron Mario Hart y Elías Montalvo durante uno de los juegos de Esto es guerra, el miércoles 2 de setiembre.

La conductora de América Espectáculos condenó el hecho de violencia en medio de un horario familiar. “Ustedes ya vieron las imágenes, fueron realmente terribles”, sostuvo la presentadora de noticias en su secuencia.

Del mismo modo, regañó a los chicos reality, quienes fueron separados de manera indefinida del programa de competencias.

“Somos bastantes grandes para poder controlarnos, respirar. La producción ya tomó cartas en el asunto y tampoco no puede controlar las emociones de cada participante y la adrenalina que produce el juego”, manifestó.

Finalmente, pidió a Hart y Montalvo que se disculpen con los televidentes. “La competencia va a generar siempre esta emoción de querer ganar. Esperamos que ellos mediten, recapaciten, ofrezcan disculpas y por, respeto al público, no vuelva a pasar”, sentenció.

La agresión de Mario Hart a Elías Montalvo

Mario Hart perdió un juego contra Elías Montalvo y debía recibir un tortazo en el rostro. El recién incorporado al reality no controló su lanzamiento y el piloto reaccionó dándole un puñetazo.

“Escúchame, eso no. Eso es personal y ya no me gusta. Calma, que aquí lo vamos a solucionar. Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es, un juego y no vale picarse”, dijo Johanna San Miguel tras ver la escena.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.