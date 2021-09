Magaly Medina muestra que Andrés Hurtado le regaló una cartera Gucci: “Me lo merezco”

La conductora Magaly Medina sorprendió al anunciar a través de Instagram que Andrés Hurtado le regaló una cartera lujosa de la marca Gucci.

La presentadora quedó impactada al recibir el regalo en el set de Magaly TV, la firme, desde donde mostró el diseño del accesorio que vino envuelto en una caja.

“Hoy es noche de sorpresas. Miren la carterita Gucci, auténtica, que me ha llegado. ¿Saben quién me la mandó? Se caen patas arriba: ¡Andrés Hurtado! ”, expresó.

“¿Andrés, tienes fiebre? ¿Has chequeado tu temperatura? ¿Todo bien? No sé por qué me la regala, pero me lo merezco ¿no? Te la acepto ”, agregó en otro momento.

Por su parte, Andrés Hurtado le dedicó un mensaje a Magaly Medina en el que le dio las gracias por el aprecio que le tiene a sus hijas, Josetty Hurtado y Génesis Andrea Hurtado.

“Simplemente una forma de ser agradecido por tanto cariño que le da una gigante a mis hijas, cual padre con sentimiento debe ser agradecido. Gracias por aceptar un detalle a tu altura”, escribió el presentador de Porque hoy es sábado con Andrés.

Recordemos que en varias ocasiones, Magaly Medina ha emitido informes en su programa sobre el trabajo de las jóvenes influencers en Estados Unidos.

Todo indica que ahora los conductores de televisión dejaron en el pasado los polémicos enfrentamientos que alguna vez los colocaron como rivales en el mundo del espectáculo.

