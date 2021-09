La voz senior: Eva Ayllón y Daniela Darcourt protagonizan tenso debate en vivo

Un tenso momento se vivió este jueves 2 de setiembre en el set del programa La voz senior, donde las entrenadoras Eva Ayllón y Daniela Darcourt discutieron sobre la rapidez con la que deberían girar sus sillas para pedir las voces que llegan al casting en vivo.

Luego de la audición de Pedro Orozco García, la maestra criolla aseguró que prefiere darse un tiempo para decidir voltear a ver al concursante, pues es su estrategia para elegir las voces de su equipo.

“El hecho de que voltees al principio no quiere decir nada, no te gozas la voz, no sabes lo que estás escogiendo ¿Y si cuando das la vuelta comienza a desafinar? Por eso yo voy siempre a lo seguro, no es que no confíe, yo voy a lo seguro, quiero escuchar completito para saber qué voy a ir trabajando”, explicó Ayllón.

Por su parte, Daniela Darcourt se mostró en desacuerdo con este método, pues ella prefiere girar tras la primera buena impresión. “Hay gente que viene guiada por los comentarios de su familia y obviamente si alguien voltea por ti habiendo tantas personas, tú dices ‘¡Apostó por mí, vamos a darle el gusto!’. Hoy me tocó”, discrepó la artista de 25 años.

Finalmente, fue la intérprete de “Señor mentira” quien logró quedarse con la voz de Pedro Orozco, tras su halagada interpretación de la canción “Pecado”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.