La Tigresa del Oriente se retiró de emergencia implantes mamarios: Era muy doloroso

El viernes 3 de setiembre, se reveló una entrevista con la cantante Judith Bustos, mejor conocida como la Tigresa del Oriente, quien confesó que se sometió a una intervención de emergencia para retirar sus implantes mamarios debido a los fuertes dolores que sentía en la espalda.

“ Me puse implantes hace 5 a 6 años. (El doctor) me puso un implante muy grande y me dijo que después de un tiempo podíamos cambiarlos”, explicó la intérprete de “Nuevo amanecer”.

No obstante, según dijo, perdió el contacto con el especialista y se quedó con las prótesis.

“ Con el tiempo comenzó a dolerme demasiado la espalda, no podía hacer mi vida normal. Los médicos me tomaron radiografías, ecografías y me dijeron que era por el peso de los implantes y que tenía que quitármelos”, aseguró.

Tal como indicó, la intervención quirúrgica fue programada de emergencia y ahora se encuentra en proceso de convalecencia.

“ Estoy recuperándome porque es doloroso. Yo sé que me voy a recuperar porque soy fuerte ”, aseveró la Tigresa del Oriente, quien además reconoció que ponerse implantes mamarios con el tiempo no resultó ser una buena idea y le paso factura.

“Me operé por la monería del momento, pero me costó años de dolores”, afirmó la cantante Judith Bustos al diario Trome.

