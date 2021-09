Jonathan Maicelo es denunciado por agredir a joven en la vía pública

Jonathan Maicelo se encuentra envuelto en un nuevo caso de violencia física. El polémico boxeador fue denunciado por un joven a quien presuntamente agredió en la vía pública.

Amor y fuego presentó el caso a través de un avance. En las imágenes, la presunta víctima alegó haber sido golpeado sin razón alguna.

“Yo estaba de espalda, no lo sentí, no lo vi venir. El señor (Jonathan Maicelo) me agarra a puñetes. Me ve de lejos y me empieza atacar ”, dijo el denunciante mientras presentaba el documento policial.

Por su parte, Maicelo restó importancia a la denuncia y justificó su violento accionar. “Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, expresó.

Jonathan Maicelo agrede a mujer en evento

No es el primer hecho de violencia que protagoniza Jonathan Maicelo en un mes. A inicios de agosto, un video evidenció la golpiza que propició la figura pública a una joven durante un evento de box.

Posteriormente, la víctima se pronunció para rechazar la actitud del boxeador. “Bajé la cortina (de la carpa) y me expresé así de ‘batedía’ y apenas dije eso, de un momento a otro sentí un puñete y me agarré la nariz porque me dolía. Y apenas me agarro la nariz siento que algo me golpea la pierna, era el celular mismo”, describió la persona agredida.

“Yo no lo sigo a Maicelo por eso ignoro muchas cosas sobre su temperamento, no le falté el respeto, de repente tú (dirigiéndose al boxeador) lo percibiste así, pero la reacción que tuviste hacia mi persona no fue la correcta”, añadió la mujer.

