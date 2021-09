Johanna San Miguel cuadra a Alejandra Baigorria: “No es momento de ponerse a llorar”

El viernes 3 de setiembre, Alejandra Baigorria expresó su frustración hacia sus compañeros de Esto es guerra luego de perder en un circuito frente a Rosángela Espinoza.

Esto motivó una fuerte reprimenda de la conductora Johanna San Miguel hacia la ‘guerrera’.

“Mis compañeros me quieren ayudar y luego hacen así (gesto de desinterés) y se van”, manifestó Alejandra Baigorria con voz entrecortada.

“Yo me siento frustrada. No es que lo haga a propósito, es que no me sale”, dijo en alusión a la parte del circuito donde debía insertar los conos. “No todos tenemos la misma fuerza, la misma técnica”, agregó.

Tras esto, Gian Piero Diaz intervino para señalar que desde su posición era la ‘guerrera’ quien no seguía los consejos de sus compañeros.

“Los chicos estaban tratando, dentro de la misma competencia, de darte las indicaciones y, cuando decían que tenían que hacerlo de alguna manera, tú volvías a la forma en la que casi te has golpeado la cabeza cuatro veces. Entonces, l o que siento en ellos es frustración porque tú no los escuchas” , señaló.

La guerrera negó esto, pero fue interrumpida por Johanna San Miguel.

“Alejandra, no es momento de ponerse a llorar. No es momento de venir a frustrarse. Hoy día no. Te paras de ahí en este instante”, exigió.

A modo de réplica, Alejandra Baigorria aseguró que había mucho individualismo entre sus compañeros, declaración que fue rechazada de forma tajante por ambos conductores.

“Esto de aquí es un juego de niños lo que estamos haciendo. Si te estás frustrando por una cosa así, entonces olvídate”, le indicó Johanna San Miguel.

“Por favor, porque te hagan así (gesto de desinterés) te vas a bajar. ¿Tú sabes la presión que vas a tener en México?”, prosiguió la conductora en alusión al encuentro entre EEG y Guerreros 2021, a realizarse el lunes 6 y martes 7 de setiembre.

“Esta actitud la veo desde ayer y no podemos estar en esto ahorita. Somos un equipo”, reiteró Johanna San Miguel.

