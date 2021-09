Jazmín Pinedo reflexiona sobre el amor de pareja: “Le estoy perdiendo la fe”

Jazmín Pinedo se sinceró acerca de lo que piensa sobre el amor de pareja y las posibilidades de conocer a una persona para entablar una relación sentimental. Por medio de su perfil oficial de Instagram, la popular ‘chinita’ sorprendió a sus seguidores con curiosas respuestas a sus preguntas.

“¿Creen en el amor?”, consultó uno de los usuarios de la red social. La presentadora de televisión, quien estaba acompañada de su hermano Sebastián Pinedo, no tardó en responder.

“¿Qué crees tú del amor a los 19 años? A los 30 yo ya le estoy perdiendo un poco la fe ¿Mamá tú a los 60?”, comentó Pinedo mientras desataba las carcajadas de sus familiares.

Jazmín Pinedo tras su presentación con Gino en Reinas del show: “Tenemos un cariño especial”

Luego de aparecer en la pista de Reinas del show al lado de su expareja Gino Assereto, Jazmín Pinedo dio detalles acerca de la cercana relación de padres que mantiene con el ‘guerrero’. Ambos protagonizaron un tierno momento en el escenario de Gisela Valcárcel, pues el ‘tiburón’ le dedicó emotivas palabras de admiración a la modelo.

“Nos tenemos un cariño superespecial, a veces algunos no terminan de entender por qué nos llevamos tan bien y le buscan la sin razón, pero a mí me basta con que mi hija esté feliz y pueda disfrutar de su mamá y su papá”, señaló la ex chica reality para el programa América Hoy.

