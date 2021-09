Enrique Iglesias anuncia que su próximo disco es el último de su carrera

El cantante Enrique Iglesias anunció este viernes, a través de un transmisión en vivo en YouTube junto con Ricky Martín y Sebastián Yatra, que lanzará Final, el último disco de su carrera musical.

La transmisión se hizo a propósito de la gira que iniciarán los cantantes el 25 de septiembre en el MGM Grand de Las Vegas. Sin embargo, en un momento de la amena conversación, los artistas comenzaron a hablar sobre sus planes a futuro.

Iglesias dijo que Final saldría el 17 de setiembre y que es un disco en el que ha trabajado por mucho tiempo. Luego confesó que el nombre tenía muchos significados y reveló uno de ellos: este álbum podría ser el último disco que saca en su carrera.

“No es algo en lo que he estado pensando en los últimos meses, sino en los últimos años. (...) Habrá un volumen 1 y un volumen 2, pero (todo) será Final ”, señaló.

“Estoy en un momento, en un capítulo en mi vida en donde creo que es el momento idóneo para hacerlo. He estado pensando en esto desde 2015”, agregó.

Sin embargo, Iglesias expresó que no estaría alejado de la música: “No voy a dejar de hacer música. No dejaré de escribir canciones, porque me encanta. Pero lo haré de una forma diferente... que no necesariamente deben ser presentadas en un disco”, dijo.

La gira del español junto con Ricky Martín y Sebastián Yatra estará llena de emociones, pues tuvo que cancelarse en el 2020 a causa de la pandemia. “Yo creo que es un evento que va a ser superespecial para nosotros y para los fans”, dijo Iglesias.