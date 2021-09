Enrique Espejo se recupera tras su operación de apéndice: “Hay ‘Yuca’ para rato”

Enrique Espejo, conocido artísticamente como ‘Yuca’, se encuentra recuperándose favorablemente de su operación de apéndice, tras ser diagnosticado con problemas en dicha zona.

En aquella ocasión, a mediados de marzo, el actor cómico contó que iba a ser intervenido quirúrgicamente. “Estoy en el Hospital Ramón Castilla y me van a operar de emergencia por una situación complicada del apéndice”, dijo el exintegrante de El wasap de JB.

“Agradezco a los médicos porque me están atendiendo de la mejor manera, mi tema de salud es un problema que venía arrastrando desde hace un tiempo, se me complicó y tuve que ingresar de urgencia. Me han hecho el riesgo quirúrgico”, agregó.

Tras la operación y descanso médico, el recordado ‘Yuca’ dio detalles sobre su estado de salud. En diálogo con un medio local, expresó que se siente joven que nunca.

“Todavía sigo en el hospital, pero estoy recuperado. En dos días me dan de alta, así que hay ‘Yuca’ para rato, me siento chévere, como un chiquillo de 45 años. Gracias a Dios todo salió bien”, dijo Espejo.

Así también, contó que recibió la visita de varios de sus amigos del programa cómico, como Jorge Benavides, Carlos Vílchez y Martín Farfán.

Actualmente, el actor afronta un proceso penal por la denuncia de tocamientos indebidos contra Clara Seminaria. El pasado 12 de julio, el Poder Judicial informó que se llevó a cabo la audiencia sobre el caso de acoso sexual.

Enrique Espejo 'Yuca'

