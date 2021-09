Tula Rodríguez se quiebra en vivo tras recordar a su madre: “Me encantaría estar con ella”

El set de En boca de todos volvió a ser escenario de un emotivo momento luego de que Maykol Show demostrara el profundo amor por su madre al asegurar que busca ahorrar lo más posible para comprarle una casa propia.

“Yo le he prometido a mi mamá que más adelante me gustaría darle una casita a ella, y estoy juntando cada sencillo que tengo, guardando mi platita en el banco y ya. Muy pronto su casita para mi mamá”, anunció el tiktoker frente a las tiernas reacciones de Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

La conductora y exbailarina mencionó que se veía reflejada en Maykol Show, pues a su edad también buscaba retribuir el esfuerzo que su madre, Clara Quintana, había hecho por ella.

“Cuando lo escucho un poco me transporto a cuando yo tenía la edad de él y tenía ganas de darle todo a mi mamá porque, claro, tenía tanto que agradecerle”, señaló Rodríguez.

Asimismo, aprovechó el momento para aconsejar a los televidentes a demostrar con gestos y detalles el amor hacia sus padres. “Tenemos que abrazarlos, decirles cuánto los amamos, porque cuando parten por lo menos nos tenemos que quedar con la tranquilidad de que hicimos todo por ellos”, dijo la conductora con la voz entrecortada.

Evidentemente conmocionada, aseguró que siente el pesar de no tener a su madre al lado, debido a que falleció en marzo de este año a causa de la COVID-19.

“Los que ya hemos perdido a nuestros papás o a nuestras mamás, estas cosas, no es que quiera llorar de nada, sino que me mueve porque me encantaría estar en este momento con mi mamá y seguirle dando todo lo que yo seguramente podría darle”, expresó Rodríguez.

La conductora culminó su mensaje reiterando la importancia de mostrar gratitud hacia nuestros progenitores.

“A los hijos, seamos agradecidos, de verdad, seamos agradecidos. Tenemos que estar con ellos porque ellos lo dieron todo por nosotros, porque cuando uno es papá damos la vida por nuestros hijos, nos reventamos el alma trabajando por ellos, y lo bonito es que con los años eso se revierte”, finalizó la animadora.

