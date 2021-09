Tepha Loza tras no ser elegida para Guerreros México: “Desmerecen mi desempeño”

Tepha Loza no fue elegida para ser parte de los integrantes de Esto es guerra que viajarán a México para representar a su equipo en el reality Guerreros, que se transmite por Televisa.

A través de sus historias de Instagram, la modelo expresó su molestia al confirmar esta noticia a sus seguidores. La hermana de Melissa Loza mencionó que la producción del programa no valora su esfuerzo en la competencia.

“Siento que desmerecieron un poco mi desempeño en el programa”, dijo Spheffany Loza. “Pero no importa, sé que he mejorado un montón y seguiré haciéndolo así, demostrando que puedo ser una de las mejores. Pero poco a poco ya que se me hace difícil llegar al nivel que tenía antes. Paciencia, constancia, disciplina y buen humor”, agregó la chica reality.

En Guerreros México se encuentran compitiendo los modelos peruanos Nicola Porcella y Guty Carrera. Ellos junto al grupo total de integrantes del programa de Televisa se enfrentarán contra el equipo de Esto es guerra.

Se anunció que en la lista de convocados están: Pancho Rodríguez, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza, Ducelia Echevarría, Melissa Loza y Karen Dejo.

Hace un día, el tribunal de EEG confirmó que a ese primer grupo se suman Patricio Parodi, Jota Benz, Melissa Loza y Alejandra Baigorria, quienes también viajarán a tierras aztecas.

