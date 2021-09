Sheyla Rojas sobre abogado que la acusó de no pagarle: “Su intención es tener fama”

Sheyla Rojas se pronunció sobre la acusación que hizo el abogado John Rodríguez, quien aseguró que la modelo le debe más de 1.000 dólares por el trabajo que él realizó en el caso contra Magaly Medina.

A través de un comentario en Instagram, la ex chica reality aclaró por qué desistió de contratar al letrado y le advirtió a sus seguidores que tengan cuidado con los “pseudo abogados”

“Si le debo, como él dice, ¿por qué no me escribe y tema solucionado? Está clara que la intención es tener cinco minutos de fama como en su momento… Ese señor se llevó mi expediente sin decir nada a nadie del estudio de abogados y él me estaba cobrando, solo así me lo entregaría. Gracias a Dios no quise seguir con el caso y preferí dejar las cosas ahí, sobre todo con abogado así”, escribió Sheyla Rojas en la publicación.

Sheyla Rojas se pronuncia sobre abogado que la acusó de no pagarle. Foto: captura Instagram

Luego, se refirió al audio que John Rodríguez difundió para el programa Amor y fuego, en el que Sheyla Rojas le propone pagarle en partes la deuda porque está “súper ajustada”.

“No suelo aclarar chismes porque sé que es parte de este medio, pero lo hago para que tengan cuidado con estos ‘pseudos abogados’ que ni ética profesional tienen para ventilar conversaciones privadas, manipuladas a su conveniencia, haciendo quedar mal sin reparo alguno y, como está saliendo en pantalla, no vaya a pasarle esto a alguien más”, agregó la exconductora de televisión.

