Rosángela Espinoza pospone su tesis para participar en Guerreros México

Rosángela Espinoza se encuentra muy feliz tras ser elegida como parte del equipo Esto es guerra para viajar a México y competir contra los integrantes de Guerreros 2021.

Durante una entrevista con América espectáculos, la chica reality aseguró que ingresar a Televisa es una gran puerta para ella y su carrera en el mundo de la televisión.

“El pasado hay que dejarlo ahí, mi gente, el presente es un regalo, hay que aprovecharlo. Cada mañana es una gran oportunidad que tienes para crecer en todos los aspectos , como yo le digo a mi gente bonita: ‘todo esfuerzo tiene su recompensa’. El pasado dejarlo ahí, siempre deja un aprendizaje y hay que disfrutar el presente”, dijo la joven modelo.

Asimismo, Rosángela Espinoza contó que se ha preparado mucho físicamente para conseguir el cupo a México.

“ Me siento feliz, me siento contenta de ver que cada vez estoy mejorando . Y eso es bonito, porque son resultados positivos y eso significa que sí hay esfuerzo”, acotó.

Finalmente, Rosángela Espinoza reveló que este paso la llevó a suspender su tesis para obtener su título como profesional en Marketing. La integrante de Esto es guerra explicó que estar en el reality mexicano le tomaría mucha dedicación y no tendría tiempo para estudiar.

“ He parado un poco porque estaba también empezando mi tesis, pero considero que a veces el que mucho abarca, poco aprieta , y además no me puedo desgastar mucho. Ustedes saben que ahorita la competencia está muy fuerte, entonces ahorita estoy enfocada en eso parte de mi tiempo”, concluyó.

