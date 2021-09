Nicola Porcella celebra 10 años como chico reality: “Soy un capitán distinto”

El tiempo no pasa en vano. Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al contar que está por cumplir 10 años compitiendo en realities .

A través de sus historias de Instagram, el conocido modelo peruano, quien actualmente es capitán de Guerreros 2021 en México, se mostró feliz por todo lo que ha crecido en televisión.

“ Van casi 10 años haciendo este reality y hoy volví a sentir algo que había perdido . Hoy mi equipo me dio vida, me hizo sentir que no hay imposibles”, empezó.

Nicola Porcella detalló sus características como capitán de equipo. “ Soy un capitán distinto, siempre trato de que todos ganen, me frustro con sus derrotas y reniego de más, así me formé y con errores y virtudes trato de que cada uno logre su objetivo”, añadió.

Asimismo, el chico reality se refirió a su actual equipo en Guerreros 2021 y se despidió de una de sus integrantes. “Hoy mi equipo dejó el corazón, a pesar de eso perdí a una chica que en poco tiempo llegué a querer y respetar por cómo es como persona o competidora. Paola Peña fue y será siempre para mí una de las mejores, pero así es esto y volvemos a lo de antes. Estén tranquilos que quedan tres máquinas (...) que van a dejar la vida en cada pista”, explicó Nicola Porcella, quien en unos días recibirá la visita de los integrantes de Esto es guerra, con quienes competirá.

“Estoy orgulloso y tranquilo de que ellos nos van a llevar al campeonato, ustedes también créanlo. Vamos Leones”, finalizó el modelo, quien se hizo conocido como el capitán histórico de ‘las cobras’ durante su participación en Esto es guerra.

Nicola Porcella celebra 10 años como chico reality. Foto: captura/Instagram

