Mario Irivarren se prepara para sorprender a Vania en su cumpleaños: “Está que me mete presión”

La exintegrante de Esto es guerra Vania Bludau se ha mostrado más que entusiasmada por celebrar su próximo cumpleaños. Este 15 de setiembre, la modelo cumplirá 31 años y dejó un recordatorio para sus amistades a través de sus redes sociales.

“Amigos, es el mes de mi cumpleaños, desde ya les digo que estaré aceptando desayunos, almuerzos, cenas, regalos, gift cards, flores, chocolates, tarjetas o lo que se les ocurra. Muchas gracias por su atención, que tengan lindo inicio de mes”, escribió la influencer el primer día de setiembre.

Su pareja, Mario Irivarren, a pesar de tener las mismas ansias que la modelo, también se mostró algo preocupado, pues aseguró que aún no sabe qué sorpresa otorgarle a su novia.

“Está que me mete más presión porque desde el año pasado que me viene diciendo que a ella le encanta su cumpleaños, que le gustan las sorpresas, que le gustan los detalles, así que ya uno tiene que poner a trabajar un poco la cabeza y ver qué se inventa”, afirmó el chico reality.

En más de una oportunidad recalcó que se tiene que esforzar más que nunca, ya que elegir presentes nunca ha sido su fuerte. “En cuanto a los regalos, ando pensando a ver qué me invento porque no se me ocurre nada, no sé, no soy bueno yo para dar regalos”, aseveró.

Asimismo, agregó que tienen planeado realizar una pequeña reunión en compañía del círculo más íntimo de la modelo.

“Vania es de las que valora mucho reunirse con sus amigos y con su familia así que eso es importante. Seguramente haremos algo bonito, algo chico”, afirmó Irivarren.

