Mario Hart tomó una inesperada decisión luego de la última emisión de Esto es guerra, en la que protagonizó un episodio de violencia hacia Elías Montalvo. Este hecho ocasionó que el chico reality reciba críticas en las plataformas sociales.

El hecho ocurrió el último 1 de setiembre durante el juego denominado ‘frases escondidas’. El famoso tiktoker no midió su fuerza y le tiró un fuerte tortazo en la cara a su compañero, quien reaccionó violentamente e intentó tirarle un puñetazo.

El altercado continuó fuera de cámaras, razón por la cual los conductores mostraron su rechazo ante la conducta de los integrantes de EEG.

“Escúchame, eso no. Eso es personal y ya no me gusta. Calma, que aquí lo vamos a solucionar. Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es, un juego y no vale picarse”, expresó Johanna San Miguel tratando de calmar los ánimos.

Este suceso generó un notorio apoyo de los usuarios de redes sociales hacia Elías Montalvo. En Instagram y Twitter expresaron su indignación por la actitud de Mario Hart hacia el ‘guerrero’.

Tantas fueron las críticas que recibió el esposo de Korina Rivadeneira, que decidió poner en modo privado su cuenta oficial de Instagram por algunas horas.

Sin embargo, luego volvió a restablecer su página, pero no se ha pronunciado oficialmente sobre la suspensión indefinida que recibió como sanción de parte de la producción de Esto es guerra.

Mario Hart restringió sus redes tras recibir críticas por agresión a Elías Montalvo. Foto: captura Instagram

