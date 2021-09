La banda mexicana Maná será honrada durante los Premios Billboard de la Música Latina con el galardón Icono, en una velada que se realizará el jueves 23 de septiembre en Coral Gables (Florida, EE.UU.), y en la que además presentarán su nuevo sencillo, una versión del clásico “El Reloj Cucú”.

La agrupación liderada por Fher Olvera recibirá el reconocimiento por haber construido una carrera artística que no solo ha prevalecido a lo largo del tiempo, sino que también se ha convertido en la predominante en su género tras alcanzar el éxito musical y comercial a nivel mundial.

“Maná es un ícono de la música latina, emblemática en el rock y en toda la música en español”, señalan en un comunicado conjunto entre Billboard y Telemundo emitido este jueves.

En sus 35 años de carrera artística, el grupo de Guadalajara, conformado por Fernando Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, se ha mantenido a la cabeza de la música en el continente.

A la fecha, Maná ha sido acreedor de 24 premios Billboard de la Música Latina y este año es finalista en la categoría Artista latin pop del año. Además, ha tenido 32 canciones en la lista Hot Latin Songs de Billboard, 10 de ellas en el N°. 1, incluyendo “Labios compartidos” y “Lluvia al corazón”.

Maná en los ojos del mundo

La población mexicana también espera con ansias la Semana de la Música Latina de Billboard, que se llevará a cabo en Miami del 20 al 24 de septiembre y presentará conversaciones y actuaciones con personajes como Karol G, Daddy Yankee, Nicky Jam, entre otros.

El cantante principal de Maná, Fher Olvera, presentará el panel “Inside the Soul of the Artist”, en homenaje a las madres solteras, que crecieron sin padre y el papel que juega la angustia en el proceso creativo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.