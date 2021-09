Magaly Medina revela si participaría en Reinas del show: “No voy a ser la favorita”

Como es su costumbre, Magaly Medina comenzó la emisión de su programa de espectáculos bailando en el set de televisión. Esto dio pie a que responda si en algún momento aceptaría formar parte del elenco de Reinas del show, en caso llegue a recibir la invitación de Gisela Valcárcel.

La conductora de ATV sorprendió a los televidentes al asegurar que se animaría a participar del concurso de baile debido a su espíritu competitivo, aunque dijo entre bromas que posiblemente no sería una de las favoritas.

“Parte de las Reinas del show, ja, ja, ja. La hago ah, porque soy tan competitiva que seguro que aprendo a bailar, pero como seguramente no voy a ser la favorita de la dueña del programa, esa nunca voy a ser yo. (...) Tampoco quiero que me inviten”, fueron las palabras de la presentadora.

Del mismo modo, indicó que otro de los motivos que la alejarían de Reinas del show es el contrato que actualmente tiene con su casa televisora, a pesar de ser una de las figuras más importantes del canal.

“No creo que me dejen ir. Así son entre canales, no se dejan ir a las anclas de este canal. Aunque no para la Teletón, para la Teletón son la última rueda”, agregó Magaly Medina.

Minutos después, se presentó una nota sobre las participantes que serían convocadas para la nueva edición del programa de Gisela Valcárcel, el cual se estrenará el próximo sábado 4 de setiembre.

Entre los nombres que se mencionaron se encuentran: Génesis Tapia, Maribel Velarde, Melissa Paredes, Sheyla Rojas y Yahaira Plasencia.

