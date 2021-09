Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz reaccionan tras agresión de Mario Hart a Elías Montalvo

Un nuevo episodio de agresión física se vivió en Esto es guerra. Esta vez, el chico reality Mario Hart le lanzó un puñete al tiktoker Elías Montalvo en plena transmisión en vivo. Los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz se pronunciaron al respecto.

Todo empezó cuando Elías Montalvo y Mario Hart participaban en una competencia que consiste en tirarse tortazos en la cara. El piloto peruano perdió el reto, por ello, el nuevo integrante de Esto es guerra le lanzó la crema de torta en el rostro.

Sin embargo, Mario Hart enfureció y respondió lanzándole un puñete y luego lo persiguió en busca de una pelea detrás de cámaras. En las imágenes se observa que el piloto agarra a jalones la camiseta del tiktoker, quien no responde a la agresión.

Al ver el comportamiento de Hart, la conductora Johanna San Miguel gritó: “Yo aquí sí ya. ¡Oye, oye, escúchame eso no!” . Mientras que su colega, Gian Piero Díaz, dijo: “No, no, no”.

Ambos coincidieron en que la producción del reality se encargue de solucionar el incidente que ha causado polémica entre sus seguidores.

“Todo eso se soluciona de forma interna, punto, se acabó, no hay nada qué decir. Nadie puede picarse. Ojo, una cosa es que sea un buen tortazo y otra cosa es que tortazo sea con mucha fuerza”, expresó el presentador.

“Eso ha sido personal, ya no me gusta. Calma, calma, eso se va a solucionar. Hay una cosa que ha ido creciendo, por eso antes de empezar el juego dije, por favor, con calma, con amabilidad. Elías ha ido cargándose, obviamente, vamos a jugar esto como es un juego y no vale picarse”, agregó Johanna San Miguel.

