Esto es guerra: Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos tras agresión física en vivo

La última edición de Esto es guerra se vio ensombrecida por un lamentable hecho de agresión entre Mario Hart y Elías Montalvo, quienes tuvieron que ser separados por no controlar sus impulsos ante cámaras y en vivo.

Todo empezó cuando los competidores participaban de una secuencia de torta en la cara. En uno de los juegos, el tiktoker ganó y le lanzó un tortazo al esposo de Korina Rivadeneira, quien reaccionó de manera violenta con un puñete, el cual pudo esquivar Montalvo . No obstante, segundos después se pudo observar cómo el corredor de autos buscó al joven ‘guerrero’ y le cogió violentamente de la camiseta.

Tras estos hechos de violencia, la producción de Esto es guerra informó, mediante un comunicado a través de Instagram, que tanto Mario Hart como Elías Montalvo quedaron fuera del reality.

“Ante los hechos ocurridos hoy en el juego ‘Frase escondida’, los competidores Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos de inmediato por la producción . Es por eso que ambos no aparecieron más en el desarrollo del programa”, se lee en el mensaje.

Conductores de EEG en contra de la violencia en el reality

Durante la agresión entre Mario Hart y Elías Montalvo, los conductores de Esto es guerra, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, les pidieron calma y condenaron cualquier acto de violencia en el programa.

“Escúchame, eso no. Eso es personal y ya no me gusta. Calma, que aquí lo vamos a solucionar. Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es , un juego y no vale picarse”, dijo San Miguel.

“Todo esto se soluciona de manera interna. Nadie puede picarse, una cosa es dar el tortazo y otra cosa es que vaya con demasiada fuerza”, comentó por su parte Díaz.

