Elías Montalvo recibe apoyo de fans tras agresión recibida por Mario Hart en EEG

Mario Hart y Elías Montalvo protagonizaron una discusión en vivo que terminó en agresión durante la última emisión de Esto es guerra, el miércoles 1 de setiembre.

El hecho generó reacciones en las redes sociales, pues el caso se suma al historial de hechos violentos en el reality de competencias. Horas después, la producción del programa envió un comunicado anunciando la suspensión de ambos integrantes.

La noticia no fue bien recibida por los seguidores del recién incorporado integrante, quienes alegaron que él no debió ser separado porque quien inició la gresca fue Mario Hart.

Así también, señalaron en los comentarios de sus publicaciones que las imágenes del hecho muestran que quien reacciona violentamente es el esposo de Korina Rivadeneira.

“Elías, te mereces lo mejor porque te vienes esforzando cada día por mejorar. Lo que te hicieron es injusto, tú te ganaste tu puesto en ese programa” y “No debieron suspenderte Elías debieron eliminar al malcriado de Hart”, fueron algunos mensajes de sus fans.

Conductores de EEG sorprendidos por escena de agresión

Luego de la violenta reacción que tuvo Mario Hart contra su compañero durante un juego en el programa, ambos continuaron la discusión detrás de cámaras.

Los conductores del reality lamentaron el comportamiento de los competidores y se expresaron públicamente sobre el caso.

“Escúchame, eso no. Eso es personal y ya no me gusta. Calma, que aquí lo vamos a solucionar. Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es, un juego y no vale picarse”, dijo Johanna San Miguel.

“Todo esto se soluciona de manera interna. Nadie puede picarse, una cosa es dar el tortazo y otra cosa es que vaya con demasiada fuerza”, añadió Gian Piero Díaz.

