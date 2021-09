Un día como hoy, jueves 2 de setiembre, pero hace 98 años, llegó a este mundo Ramón Valdés, quien por mucho tiempo interpretó a Don Ramón en El chavo del 8. Con este papel, el actor mexicano se ganó el cariño de millones de personas en todo el mundo.

Lamentablemente, el comediante murió el 9 de agosto de 1988 a los 64 años tras padecer un agresivo cáncer al estómago. Su partida dejó un vacío muy grande entre sus seguidores y el elenco de la serie cómica. Por tal motivo, uno de sus amigos más cercanos durante las grabaciones del programa humorístico, Édgar Vivar, no pasó por alto el natalicio del desaparecido actor.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el popular ‘Señor Barriga’ celebró los 98 años de Ramón Valdés con un emotivo mensaje y una foto del fallecido artista.

“ Recordándote el día de hoy, Monchito ”, escribió Édgar Vivar en su red social, provocando la nostalgia entre sus seguidores, quienes se unieron con pintorescos saludos recordando las épocas en que ambos actores eran parte de El Chavo del 8.

“Cuánta barriga, señor dulzura”, “Lo que más me gustaba de él, era cuando miraba la cámara y ponía cara de enojado, ya que me hacía reír. Pero también cuando era humilde y bondadoso. El único inquilino de la vecindad que se fue sin pagar la renta. Gran actor y comediante ”, “Qué hermosos recuerdos me trae esa vecindad. Por ‘Rondamón’ a mi padre le empezamos a decir ‘Monchito’”, “Era un tipazo”, “Usted lo recuerda con cariño a pesar de que se fue debiendo unos miseros 14 meses de renta. Qué gran barriga, señor persona”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación de Édgar Vivar.

Édgar Vivar recuerda a Ramón Valdés con emotivo mensaje en el que sería su cumpleaños 98. Foto: captura/Twitter

