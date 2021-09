Andrea Luna protagonizará película en España: “Es el inicio de una gran etapa”

Tras confirmar que se separó del actor Pietro Sibille, la actriz Andrea Luna sorprendió con una nueva noticia a sus seguidores. A través de las redes sociales, la intérprete anunció que protagonizará una película romántica en España.

El proyecto cinematográfico se titula Un retiro para enamorarse y es coproducida por el peruano Jesús Álvarez Betancourt. La actriz trabajará junto a estrellas como el español Gonzalo Ramos, con quien colocó una fotografía en Instagram.

“A Madrid, a protagonizar una peli. Demasiado feliz con lo que se viene. Esta es un profesión que nunca termina de aprenderse, que cada día te hace descubrir y vivir nuevas vidas. Que te hace soñar y viajar por el mundo. Este es el inicio de una gran etapa. Este equipo es un fuego”, expresó Andrea Luna en la publicación.

Según comentó la propia actriz, el estreno de Un retiro para enamorarse está previsto para el 2022 . Las grabaciones iniciarán en octubre en Madrid, posteriormente se terminará en Lima.

En el elenco de actores también se encuentran otras figuras peruanas como Nataniel Sánchez (Venus), Gian Piero Díaz (sacerdote), Mónica Torres (Esperanzas) y Alicia Mercado (Natalia).

Andrea Luna se defiende tras ampay con Andrés Wiese

Andrea Luna negó tener una relación con Andrés Wiese y se defendió de los ataques que ha recibido tras la difusión del ampay en el que ambos aparecen besándose.

“Si me quieren seguir a mí, síganme por mi trabajo. Y si quiero poner fotos en bikini, pues pongo fotos en bikini porque a mí me gusta mi cuerpo y si quiero hablar lisuras, pues también las hablo... Y si quiero chaparme a un chico, pues me lo chapo; y si quiero chaparme a una chica, pues me la chapo; y si quiero chaparme dos chicas, pues me las chapo porque es mi vida”, expresó en una transmisión en vivo de Instagram.

