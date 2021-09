ABBA regresa a la música con nuevo disco y concierto tras 40 años de ausencia

El regreso de ABBA a la música después de 40 años de ausencia ha conmocionado a sus fans de todo el mundo. La noticia estalló en las redes sociales luego de que el famoso grupo estrenara dos nuevas canciones en YouTube y anunciara un show y un nuevo álbum.

“I still have faith in you” y “Don’t shut me down” se titulan los dos nuevos sencillos de la banda sueca de música pop, integrada por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad.

Ambos videoclips de ABBA se encuentran en la lista de tendencias de YouTube y cuenta con más de dos millones de reproducciones en pocas horas. Uno de los temas muestra imágenes inéditas de sus coloridos trajes, sus ritmos de baile y giras en diferentes países.

“Empezó con dos canciones y luego nos preguntamos, por qué no hacer todo un álbum”, expresaron Björn Ulvaeus y Benny Andersson, en un video en el que el grupo cuenta detalles de su reencuentro y de los preparativos para su concierto.

El show sorprenderá a sus fans con el uso de la tecnología y los avatares digitales que representarán a los cuatro integrantes del grupo cuando eran jóvenes y estaban en su máximo apogeo musical. Ellos harán de sí mismos al colocarse un traje especial que personifica todos sus movimientos en el escenario.

Anunciaron que el estreno de su nuevo disco se llevará a cabo el 5 de noviembre, mientras que el espectacular show que preparan con hologramas se realizará “en Londres en la primavera de 2022″.

ABBA alcanzó el éxito en los 70 con temas como “Dancing queen”, “Money, money, money” y “Waterloo”. Su último álbum de estudio fue lanzado en 1981 y su disolución ocurrió en 1982.

