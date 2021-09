Yuri padece mal neurológico por secuela de la COVID-19: “Es muy difícil”

La reconocida cantante Yuri reveló que en el 2020 salió positiva a la prueba de COVID-19 cuando grababa el reality ¿Quién es la máscara? Asimismo, desde ese entonces, presenta complicadas secuelas que no la dejan desenvolverse en su día a día.

Asimismo, tras constantes visitas a diversos especialistas, la cantante contó que presenta disautonomía, una enfermedad neurológica que regula el sistema nervioso autónomo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sudoración.

“Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, (…) me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita. Gracias a Dios, pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil ”, detalló al programa Hoy.

La intérprete de “Maldita primavera” tuvo dolores de cabeza, desmayos y presión alta.

“Digo: ‘oye, si yo voy a estar así, y mi calidad de vida no es tan bonita, ay, Señor, ¡pues llévame!’. Claro, en ese momento dices ‘¿cómo que llévame?’, tengo a mi hijo, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, pero sí llega un momento que sí te desesperas, definitivamente”, relató.

Asimismo, la artista de 57 años le recomendó a sus seguidores hacerse constantes revisiones si es que se contagiaron de coronavirus.

“Si se me olvidan mucho las cosas, se me va el avión (…) se me borra el casete así feo o a veces me entran así unas ‘tembeleteras’ (temblores) de la nada, ahora, va pasando”, declaró.

