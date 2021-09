Rosángela Espinoza sobre competir en México: “Ya me quitaron todas las ganas”

Durante la última emisión de Esto es guerra se ha estado decidiendo quiénes serán los integrantes del reality que irán a México para enfrentarse este 6 de setiembre a los “guerreros” mexicanos.

Aunque para todos los participantes es una ilusión representar al Perú en esta competencia extraordinaria, quien se mostró desanimada últimamente fue Rosángela Espinoza.

El tribunal indicó que para decidir quién viajará a México entre Rosángela y Luciana Fuster, ambas deberán enfrentarse en un circuito. Esta decisión, sin embargo, no fue bien recibida por Espinoza, quien afirmó en sus redes sociales que no quiere ir más a México.

“Déjenme decirles que ya me quitaron todas las ganas, mejor que vaya Luciana. ¿Para qué matarse en un circuito si cada una sabe qué es lo que da? Pero bueno, nunca me la ponen para estar tranquila”, se le escucha decir a la modelo en un video publicado en sus historias de Instagram.

El video fue acompañado por un mensaje escrito. “Mañana no me mataré en un circuito. Así que lo siento, olvídenlo”, aseguró la tiktoker.

Un par de horas después, ya en su vivienda, la participante del reality reflexionó un poco más sobre la decisión del tribunal. “¡Qué vamos a hacer! Ya las cosas están hechas, solo queda dar todo. Igual desanima, ¿no? desanima”, continuó relatando la modelo.

Aunque se veía desanimada por tener que hacer un circuito antes de saber si iría o no México con el equipo de EEG, no pudo evitar mostrarse un poco triste al pensar en esa posibilidad.

“Creo que estas cosas que suceden, es parte de la vida, son obstáculos que vas a tener y ya depende de ti sobrellevarlos. Yo estoy tranquila, pero no me voy a aquedar callada. Ya dejarlo ahí, y los que vayan, obviamente, les voy a dar mis buenas vibras. Yo sé que van a ganar y van a dejar todo en la competencia. Igual me hubiera encantado ir, si por A o B no voy”, finalizó Rosángela.

