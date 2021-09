Patricio Parodi y Rosángela Espinoza niegan relación: “Nosotros somos amigos”

Hace unas semanas, Patricio Parodi confirmó que terminó su relación sentimental con Flavia Laos. Tras dar a conocer su ruptura, el popular ‘Pato’ empezó a mostrarse muy cercano a Rosángela Espinoza, por lo que muchos pensaron que ambos estarían iniciando una nueva historia de amor.

Ante dichas especulaciones y después de que Mario Hart asegurara que los integrantes de Esto es guerra ya eran pareja, el capitán de los ‘guerreros’ y la ‘Chica selfie’ rompieron su silencio y desmintieron el presunto romance para las cámaras de América Espectáculos.

“Como dije, yo me llevo súper bien con todos y ya. No me junten con nadie, yo estoy soltera y me encanta”, señaló Rosángela Espinoza, quien también ha sido vinculada sentimentalmente con Pancho Rodríguez.

“Nosotros somos amigos, estamos tranquilos, así que mejor que dejen de vincularnos. Siempre es así, uno no puede estar soltero porque al toque ya empiezan a vincularlo”, aseveró Patricio Parodi.

En los últimos días, Patricio y Rosángela grabaron y compartieron divertidos videos juntos en sus respectivas redes sociales. Además, se dejaron cariñosos comentarios en los mismos.

¿Qué dijo Mario Hart sobre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi?

El último martes, durante un enlace en vivo con En boca de todos, Mario Hart señaló que Rosángela Espinoza y Patricio Parodi podrían confirmar una relación en los próximos días.

“No necesitan que yo les dé la bendición, creo que ya tienen. Espero que en los próximos días puedan ya oficializar su relación”, afirmó y, tras darse cuenta de lo dicho, intentó arreglarlo comentando “¿Lo dije o lo pensé?”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.