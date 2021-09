Pancho Rodríguez responde a Nicola Porcella: “No estás en EEG porque no te quisieron”

Pancho Rodríguez no dudó en responder a Nicola Porcella luego de que este se burlara del decrecimiento que ha sufrido el rating de Esto es guerra desde hace algunas temporadas. El chileno le recordó a su excompañero por qué no es parte del elenco.

Ambos chicos reality se han visto envueltos en una disputa debido al próximo enfrentamiento entre los equipos de EEG y el de Guerreros México, que se llevará a cabo el próximo 6 de setiembre.

“Yo no mandé a Esto es guerra a hacer 13 puntos (de sintonía). Yo estaba cuando hacía 25, llegaste tú y ahora hace 13 puntos. Ven aquí a competir”, fue el mensaje que envió el modelo peruano durante la última emisión del programa de Televisa.

Pancho Rodríguez no dudó en contestar a través de su cuenta oficial de Instagram y recalcó que Nicola Porcella fue separado por la producción del programa debido a indisciplinas.

“Te recuerdo que si no estás acá no es porque tú no quisiste, sino porque no te quisieron . Nos vemos pronto, colega”, escribió a través de las historias de la plataforma.

Tan solo días atrás, Pancho Rodríguez habló del compromiso que siente al representar a Perú en el reto de Esto es guerra y Guerreros México. El chileno aseguró que se siente honrado de poder formar parte del equipo nacional.

“Creo que la misión, más que callar bocas, es dejar el nombre del Perú en lo más alto. Es una responsabilidad muy grande, es un orgullo representar a Perú”, dijo a América Espectáculos.

