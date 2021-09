La voz senior: adultos mayores que cantan en la calle sorprenden a Tony Succar con son cubano

La voz senior volvió a llegar a los corazones de los televidentes con una más de sus audiciones a ciegas. Este martes 31 de agosto, se emitió el casting de un dúo de adultos mayores, David Lobatón y Luis Chumpitaz, quienes lograron impresionar a los cuatro entrenadores y se sumaron al equipo de Tony Succar.

Los participantes subieron al escenario para interpretar el son cubano “El cuarto de Tula”. Apenas empezaron a cantar, los coaches quedaron impactados con las voces y comenzaron a bailar en sus asientos. Daniela Darcourt y el exjurado de Yo soy fueron los primeros en voltear, mientras que Eva Ayllón y Pimpinela fueron los últimos.

Al final de la presentación, Tony Succar se mostró gratamente sorprendido por la aparición del dúo de música tropical en La voz senior y dedicó unas emotivas palabras. “Bienvenidos a La voz senior. Necesitábamos esto, no saben cuánto. (Siento) Las venas, escalofríos, sabor, swing. Wao, muy, muy auténticos. No es fácil tocar y cantar. Todo me encantó de lo que hicieron, tienen un gran futuro en esta competencia”, comentó.

Tras escuchar los elogios de los entrenadores, ambos participantes contaron que perdieron sus trabajos a causa de la pandemia, por lo que ahora se dedican a cantar juntos en la calle, alrededor de Chorrillos, Barranco y Surco.

Finalmente, al momento de elegir a su entrenador en La voz senior, David Lobatón y Luis Chumpitaz confesaron que pensaron en unirse al equipo de Daniela Darcourt, aunque finalmente optaron por integrarse al de Tony Succar, quien hasta se animó a cantar y bailar con ellos en el escenario de La voz senior.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.