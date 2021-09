La voz Argentina: exparticipante planea denunciar a la producción del programa

Jéssica Amicucchi se ha vuelto un nombre conocido en las últimas horas tras las crudas palabras que ha tenido en contra del programa de canto La voz Argentina.

La joven abogada fue eliminada de la competencia tras enfrentarse en un duelo de canto con Esperanza Careri. Tras su salida del programa, no dudó en manifestar su enojo con la producción del mismo durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

“En La voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no valen nada, no sirve nada en el concurso”, dijo la exparticipante.

Amicucchi se mostró principalmente molesta por cómo manejaron el altercado que tuvo con su compañera Esperanza Careri, pues aseguró que sus comentarios fueron editados para generar más polémica.

“Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”, aseveró la mujer de leyes.

Asimismo, se refirió al trato que recibió de quien fue su entrenador Ricky Montaner. “Cuando (Ricky) me gritó sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, comentó la exconcursante sobre el hijo de Ricardo Montaner.

Amicucchi se mostró evidentemente decepcionada tras su participación en el reality.

“Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, contó.

Debido a su mala experiencia en el programa argentino, la artista aseguró que dejará de radicar en el país gaucho.

“Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado”, sostuvo contundentemente.

Cabe resaltar que no es la primera vez que La voz Argentina está en el ojo de la tormenta. Hace menos de una semana, el público cuestionó el sistema de votación del concurso tras percatarse que pedían los votos de los televidentes para salvar a uno de los competidores cuando el programa ya estaba grabado.

“En La voz Argentina están decidiendo quién pasa por el voto del público, pero el programa es grabado y Marley en el sobre no muestra cifras ni porcentajes”, mencionaron los usuarios.

