Korina Rivadeneira sobre su triunfo en Reinas del show: “Gracias a Dios esta vez me llevé la corona”

Korina Rivadeneira, flamante ganadora del reality Reinas del show, fue entrevistada por las conductoras de En boca de todos tras ser coronada el último sábado 28 de agosto a través de las pantallas de América Televisión.

La presentadora Maju Mantilla recalcó el esfuerzo que durante toda la temporada Korina hizo para equilibrar su vida personal y su trabajo en la competencia.

“Con (tu hija) Larita hemos visto cómo has ensayado, cómo te has esforzado tanto para Reinas del show, incluso mientras ibas a tus ensayos te dabas un tiempo para sacarte leche con el sacaleche que llevabas a los ensayos. Has hecho de todo y, finalmente, eres la Reina del show”, felicitó la conductora.

La modelo venezolana contó los sacrificios que, efectivamente, tuvo que hacer para destacar en la competencia.

“El último fin de semana se me dañó el sacaleche y tuve que ensayar y regresar a casa a darle tetita, luego ir a ensayar nuevamente, y así andaba. Ha sido bastante esfuerzo, ha sido mucho disfrute porque me encanta ahora bailar, estoy enamorada”, aseguró Korina.

La también actriz se mostró agradecida y emocionada por haber logrado una de sus metas. “Han sido dos temporadas de esfuerzo y gracias a Dios esta vez me llevé la corona, porque sino me iba a morir”, dijo entre risas la modelo.

Asimismo, fue consultada sobre el cumpleaños que realizará en honor a su hija Lara, quien cumplirá en pocos días su primer año de vida.

“El lunes tu princesita está de cumpleaños, mi querida Korina, ¿qué planes?, ¿qué van a hacer? Cuenta, a mí me interesa ese chisme, el lado mamá. ¿Qué va a pasar con la princesita el lunes?”, consultó Tula Rodríguez.

La venezolana se mostró emocionada al entrar en detalles sobre la celebración por el primer cumpleaños de la hija que tiene junto a Mario Hart. “Se lo vamos a celebrar el domingo con sus primitos y sus amiguitos, y le vamos a hacer una fiesta en un mundo mágico lleno de dulces”, contó Rivadeneira.

