Juliana Oxenford arremete contra Guido Bellido: “Su espíritu misógino ya lo conocemos”

El último martes 31 de agosto, Patricia Chirinos acusó a Guido Bellido de haberle lanzado comentarios sexistas. Las declaraciones de la tercera vicepresidenta del Congreso causaron gran indignación en Juliana Oxenford, quien no dudó en arremeter contra del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En su más reciente programa Al estilo Juliana, la periodista respaldó a Chirinos y aseguró que cree en su palabra.

“ Un hombre no tiene por qué decir cuándo te casas, búscate un marido, cuándo tienes hijos. Qué es eso, aguanta el carro , no tienes por qué hablarme así de ninguna manera, respeto”, dijo muy ofuscada Juliana Oxenford.

Asimismo, la conductora señaló que no le sorprende los comentarios de índole sexista de Guido Bellido contra Patricia Chirinos ni con otras mujeres, ya que cuenta con dichos antecedentes.

“ No me llamaría la atención de que Bellido haya podido tener expresiones de esa naturaleza contra otras mujeres porque su espíritu misógino ya lo conocemos . En sus redes sociales lo ha dejado clarísimo en varias oportunidades”, agregó.

¿Qué le dijo Guido Bellido a Patricia Chirinos?

Patricia Chirinos contó el lamentable incidente que vivió por parte de Guido Bellido cuando la congresista solicitó que le den la oficina que fue de su padre, Enrique Chirinos Soto.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’ . Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, comentó a RPP.

