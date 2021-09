Instagram: Tom Holland dedica romántico mensaje a Zendaya por su cumpleaños

Tom Holland causó furor desde su cuenta oficial de Instagram tras compartir una foto junto a Zendaya y dedicarle un tierno mensaje por su cumpleaños número 25.

La actriz cumple un año más de vida este 1 de setiembre y el protagonista de Spider-Man: no way home no tuvo mejor idea que sorprender a la joven, quien sería su pareja sentimental.

Tom Holland recurrió a Instagram para felicitar a Zendaya y llamo ‘MJ’ (en referencia a Mary Jane, nombre de su personaje en Spiderman)

“Mi MJ, que tengas el cumpleaños más feliz. Llámame cuando estés despierta”, fue el escueto mensaje que escribió el actor británico. Además, la publicación, la cual en menos de tres horas superó el millón de reacciones, estuvo acompañada de una romántica foto de los famosos juntos.

“Perdí a mi amor, pero está bien si es con Zendaya”, “Se ven tan adorables”, “Me muero, es una hermosa pareja”, “Los quiero”, “Tom está muy enamorado de ella”, “Ojalá duren”, “Quiero un amor así”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Instagram.

Tom Holland le dedica un romántico mensaje a Zendaya por su cumpleaños. Foto: Instagram

Cabe recordar que, hasta el momento, Tom Holland y Zendaya no han confirmado que son pareja oficial. Sin embargo, ellos fueron captados besándose al interior de un auto a inicios de julio en Los Ángeles.

Pero no fue todo, luego de casi dos meses, los actores fueron vistos juntos en un matrimonio. Esto desató la euforia de los seguidores de ambas celebridades, ya que en las fotos se pudo ver a los jóvenes muy unidos y felices.

