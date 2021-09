Giuseppe Benignini critica a Magaly Medina en Instagram: Me sentí humillado y maltratado

Luego de que Magaly Medina perdiera los papeles y cortara abruptamente la entrevista que le hizo a Giuseppe Benignini, el modelo venezolano usó su cuenta de Instagram para expresar cómo se sintió en el incómodo encuentro.

Tras la tensa conversación, donde el popular ‘Principito’ negó que maltrate a su perro Baloo, señaló que él aceptó ir al set de ATV para hablar de su caso, pero que Magaly no permite hablar. “No deja que uno cuente su verdad, porque dice que se siente atacada y no sabe cómo defenderse”.

La expareja de Michelle Soifer dijo que pese a los momentos incómodos, al final se sintió mejor. “Me siento tranquilo y siento que ya liberé un poco de carga de las cosas que quería decir”, añadió.

Minutos después y ya en su casa, el modelo volvió a expresarse en Instagram, donde indicó cómo se sintió realmente. “ Me sentí muy humillado y muy mal , porque en ningún momento me dejó expresarme bien o hablar... Creo que se notó a leguas y cómo es su programa, yo soy un caballero y jamás le faltaría el respeto y dejé que saque todo lo que quería mostrar”.

“Yo fui para dialogar y contar mi verdad, porque creo que todos tenemos un punto de vista diferente, pero ella se cree dueña de la verdad y no deja hablar. Yo me sentí mal, me sentí criticado, porque yo decía algo y ella me daba la contraria”, agregó.

Finalmente, Giuseppe Benignini aseguró que seguirá adelante. “Yo me siento bien, seguiré preparándome, sé que vendrán cosas mejores, trabajando y emprendiendo. Me siento bien porque yo quise decir lo que pasaba, que yo no dependo de nadie. Busco la manera de luchar día a día y si tengo que caer me levantaré y seguiré adelante”, concluyó.

Magaly Medina vs Giuseppe Benignini

El último martes 31 de agosto, el ‘Principito’ acudió al programa Magaly TV, la firme para hablar sobre sus últimos proyectos personales; pero terminó protagonizando momentos acalorados con Magaly Medina mientras hablaban sobre los emprendimientos que ha venido realizando el venezolano.

A lo largo de la entrevista, la conductora de espectáculos lo acusó de estafador y de maltratador de animales, a lo que Benignini trató de defenderse.

“Yo vendía bien, el tema es que tu programa o tu persona siempre hacen comentarios y hacen notas chancándome. Tú sabes que eres una persona de opinión, lo que tú dices obviamente repercute en la gente y a mí me chanca, ¿entiendes?”, aseveró el ex de Michelle Soifer.

“No me puedes echar la culpa de tus fracasos, Giuseppe Benignini, no me eches la culpa de tus fracasos”, le respondió fastidiada la conductora de televisión.

“Entonces por qué en vez de chancarme no vas y haces una nota ‘oye Giuseppe, tú estás emprendiendo, qué bacán’, puedes ser ejemplo para los venezolanos que están en el país y vamos a salir adelante... Por qué no haces algo así mejor en vez de ir con tu cámara al local a hacer una humillación, a sacar todas las cosas”, sostuvo Benignini.

